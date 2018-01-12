Ferzan Özpetek ve Serra Yılmaz Bu Kez Rolleri Değişti

Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız’dan oluşan dev oyuncu kadrosuna sahip Cebimdeki Yabancı filmi, Ferzan Özpetek ve Serra Yılmaz’ı yeniden bir araya getirdi. Ferzan Özpetek filmlerinin hem vazgeçilmez ismi hem de uğuruna dönüşen oyuncu Serra Yılmaz, Cebimdeki Yabancı filmi ile ilk defa yönetmen koltuğuna geçerken, Ferzan Özpetek ise filmin yapımcıları arasında görev yapacak.

Basın Bülteni

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