Sabancı Vakfı 2. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 17 Ocak’ta Yapılıyor

Sabancı Vakfı, toplumsal sorunların sanat yoluyla ele alınması ve genç sanatçıların desteklenmesi hedefiyle hayata geçirdiği Kısa Film Yarışması’nı ikinci kez sanatseverlerle buluşturuyor. 16 Ocak’ta gün boyu, dünyaca ünlü sinema ustalarının katılacağı Kısa Film Platformu Buluşmaları’na ev sahipliği yapacak etkinlik ödül töreni ise 17 Ocak akşamı gerçekleşecek. 10:30’da yapılacak Perspektif Buluşması’na Rana Kotan, Can Evrenol, Serra Ciliv, Murat Cemcir ve Ahmet Kural konuşmacı olarak katılacak. Öğleden sonraki “Türkiye’nin Yeni Nesil Yapımcıları” başlıklı panelde ise Sinan Yabgu Ünal, Müge Özen ve Nefes Polat yapımcılık sorunlarını tartışacak.

Basın Bülteni

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