Sarıl Filminin İlk Afişi Yayınlandı

Sinema dünyasına Sınav, Uzun Hikaye ve Ayla gibi özel ve sevilen filmler kazandıran Yiğit Güralp sinema yolculuğuna 4. filmi Sarıl ile devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, düştüğü sondaj kuyusundan pek çok farklı yaş ve meslek grubundan insanın birlikte mücadele ederek kurtardığı ve Haçiko Derneği tarafından sahiplenilen Kuyu adı verilen köpeğin mucizevi gerçek hikâyesinden ilham alan Sarıl filmi yeni yayınlanan teaser afişinde de belirtildiği üzere “Kuyunun dibinde de olsan umudunu kaybetme.” cümlesiyle yola çıkıyor. 2018 yılı sonunda vizyona girecek Sarıl’ın yapımcılığını cesur yatırımlarıyla sektöre adımlarını atan İlkem Şahin ve Emre Oskay üstleniyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.