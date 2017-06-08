Sabancı Vakfı 2. Kısa Film Yarışması

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla düzenlediği Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması, ikinci yılında yine çok önemli bir konuya dikkat çekiyor. 15 Kasım 2017 tarihine kadar başvuruların alınacağı Kısa Film Uzun Etki ismiyle düzenlenen yarışmanın bu yılki teması “Çocuk İşçiler” olarak belirlendi. Yarışmanın kanaat önderliğini, Tarafsız Bölge (No Man’s Land) filmi ile 2002 yılında En İyi Yabancı Film Oscarı’nı alan dünyaca ünlü yönetmen Danis Tanovic üstlendi. Kariyeri boyunca Berlin Film Festivali’nden farklı dallarda Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödülleri almaya hak kazanan Danis Tanovic’in 29 ödülü bulunuyor.

Güler Sabancı (Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı)



Danis Tanovic



Zerrin Koyunsağan (Sabancı Vakfı Genel Müdürü)



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