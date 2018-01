If İstanbul’u Altın Küreli James Franco Kapatıyor

15 Şubat’ta başlayacak 17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin kapanış filmi belli oldu. Tüm zamanların en kötü filmlerin-den The Room’un çekilme sürecinin tuhaflıklarla dolu trajikomik hikâyesini anlatan The Disaster Artist, Türkiye’de ilk kez If İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek. Eleştirmenlerce James Franco’nun kariyerindeki en önemli proje olarak gösterilen film, bir kaç gün önce Altın Küre’de aldığı En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ile Oscar yarışını da garantiledi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.