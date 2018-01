Jaume Collet Serra’nın yönettiği ve Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson ile Jonathan Banks’ın oynadığı Yolcu (The Commuter), 12 Ocak 2018’de Chantier Films dağıtımıyla Chantierc Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Eşi ve oğluyla New York’ta yaşayan Michael’ın rutin bir hayatı vardır. Oğlu koleje gitmek üzeredir. Tam bu sırada işten çıkarılır ve hayatları altüst olur. Her gün işe giderken kullandığı trende gizemli bir kadın tarafından son durağa gelmeden o trene ait olmayan birinin kimliğini ortaya çıkarmak zorunda bırakılır. Bir komplonun içine düştüğünü fark eden Michael, sınırlı zamana karşı mücadele etmek zorundadır.