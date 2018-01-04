Yeni Film Fonu Destekleri Belli Oldu

Yeni Film Fonu 12 filmi daha destekledi. Anadolu Kültür ile If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ortaklığında belgeselleri destekleyen Yeni Film Fonu’nun 2017’nin ikinci döneminde desteklediği filmler Aralık sonunda yapılan toplantıyla belirlendi. Fona bu dönemde 117 başvuru geldi. 2017 jürisi Murat Özyaşar, Pelin Esmer, Tanıl Bora, Yonca Ertürk ve Zeynep Dadak’ın yaptığı değerlendirme sonucunda 12 belgesel filmin desteklenmesine karar verildi. Bugüne kadar toplam 55 belgesele destek veren Yeni Film Fonu 2018 başvurularının ise Şubat ayında yapılacak duyuruyla başlayacağı açıklandı. Fona uzun metraj belgeseller geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasında başvurabilecek.