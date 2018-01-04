Cem Yılmaz, Arif V 216 Filmi Özel Gösterimi ile İlk Kez Hilltown AVM.de Olacak

Merakla beklenen Arif V 216 ile adından söz ettiren Cem Yılmaz ve filmin oyuncuları, 05 Ocak Cuma günü, Anadolu yakasının yeni gözdesi Hilltown AVM Cinemaximum Sineması’nda seyircilerle bir araya gelecek. Yapılacak gösterimde Arif V 216, izleyenleri macera ve eğlence dolu bir serüvene çıkaracak. Ajda Pekkan, Filiz Akın, Sadri Alışık, Ayhan Işık, Zeki Müren gibi unutulmayan yıldızlar da Arif V 216 ile beyazperdede izleyici ile buluşacak. Halkımızın gönlünde taht kuran Cem Yılmaz rol arkadaşı Ozan Güven’le yine sevenlerini kahkahalara boğacak.

Basın Bülteni

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