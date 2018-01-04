Sinemia’ya Yeni Yatırım: 18 Ayda Toplam 50 Milyon Dolarlık Yatırım Alacak

Özel sinema kulübü Sinemia, 2018 yılı içerisinde ABD’de alacağı Seri A yatırımı öncesinde Türkiye’den mevcut ve yeni yatırımcıların katıldığı bir köprü yatırım aldı. Hasan Aslanoba, Sankonline, Mete Karayel ve İstanbul Startup Angels üyelerinden Burak Örücü, Ali Çebi, Hande Enes ve Sunvest bu turun yatırımcıları oldu. Sinemia bu yatırım ile ABD pazarındaki büyümesini hızlandırmaya odaklanacak ve 2018 içerisinde aralarında Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri, ve Singapur’un da olduğu 6 yeni pazara açılacak.

Rıfat Oğuz

