Japon Sineması E Dergisi Yattaa’nın 22. Sayısı Okurlarla Buluştu

Yattaa Dergisi’nin 22. sayısı Sinema Dosyası bölümünde Journey to the Shore, Oshin, Kumiko: Hazine Avcısı ve Ayumi Takano’ya yer veriyor. Anime & Manga Dosyası bölümünde ise Gekiga sanatı, 2018’de merakla beklenen animeler, 2017’de Türkçe yayınlanan mangalar okurlarla buluşturulurken, Teknoloji & Oyun Dosyası bölümünde ise Fate oyun serisi ve Visual Novellar tanıtılıyor. Japon Kültürü Dosyası bölümünde Japonya’nın kaplıcaları olan onsenlere yer veriliyor.