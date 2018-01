Çılgın ve Sıradışı Bilimkurgu Klasikleri If İstanbul’da

17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nden haberler devam ediyor. 15 – 25 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da, 01 – 04 Mart tarihlerinde ise Ankara ve İzmir’de gerçekleşecek festivalin, sinemanın gizli hazinelerini gün ışığına çıkardığı If Kült bölümünde bilimkurgu sinemasının üç klasiği gösterilecek. Wolf Gremm’in Fassbinder’li Kamikaze ’89, Derek Jarman’ın Jübile (Jubilee) ve Lizzie Borden’in Ateşlere Doğmak (Born in Flames) ilk kez gösterilecek.

Basın Bülteni

Ateşlere Doğmak (Born in Flames)



Jübile (Jubilee)



Kamikaze ’89