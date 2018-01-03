Ölümlü Dünya’nın Afişi Görücüye Çıktı

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, ve Mehmet Özgür ‘ün paylaştığı, yılın iddialı komedi filmi Ölümlü Dünya’nın merakla beklenen afişi görücüye çıktı. 26 Ocak’ta seyirciyle buluşacak olan filmin yönetmen koltuğuna Ali Atay otururken, senaryosunu ise Ali Atay, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit, Volkan Sümbül ve Ali Demirel kaleme aldı. Çekimleri İstanbul’da birbuçuk ayda tamamlanan Ölümlü Dünya, hikâyesiyle olduğu kadar birbirinden başarılı isimlerden oluşan zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Filmde lokanta işletmecisi Mermer Ailesi’nin sırlarla dolu dünyası kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

Basın Bülteni

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