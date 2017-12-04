The Crossbreed Ödüle Doymuyor

Araf, Cennet, Cehennem film üçlemesiyle tanınan ünlü yönetmen Biray Dalkıran’ın yıl başında gösterime girmesi beklenen ABD’de çektiği ilk filmi The Crossbreed, yurtdışında katıldığı festivallerden ödüllerle dönmeye devam ediyor. Son olarak IMDb.nin en prestijli ödül törenlerinden biri olarak gösterdiği Los Angeles Film Awards’tan 2 ödül birden geldi. En İyi Film kategorisinde ilk 10’a kalan The Crossbreed, En İyi Gerilim Filmi ve Kadın Oyuncu Ödülü kazandı.

Basın Bülteni

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