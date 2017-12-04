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Çin’in En Önde Gelen Yapımcı ve Yönetmenleri Midwood’da Buluştu

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2020 yılında 30 milyar dolara ulaşacağı öngörülen, her yıl ortalama 800 filmin çekildiği, yılda 8 milyar dolar bilet satılan Çin Film Endüstrisi’nin önde gelen yapımcı ve yönetmenleri Midwood İstanbul Film Studüyo Kompleks’ini ziyaret etti. 20. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali konuğu olarak İstanbul’da bulunan Çinli konuklar Büyükçekmece’deki 505 dönüm arazide yapımı devam eden Midwood İstanbul Stüdyoları’yla ilgili çok detaylı bilgi aldılar.

Ahmet San

Ahmet San – Fehmi Yaşar

Fehmi Yaşar – Ahmet San

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