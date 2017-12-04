Alain Chabat’ın yönettiği ve Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches ile Golshifteh Farahani’nin oynadığı Yeni Yıl Tehlikede (Santa & Cie – Christmas & Co), 15 Aralık 2017’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yeni Yıl öncesi hiç beklenmedik bir şey olur. Noel Baba’nın 92.000 elfi aynı zamanda yatak döşek hastalanır. Hep neşeli görmeye alıştığımız Noel Baba için bu ağır bir darbe olur. Peki şimdi dünyadaki bütün çocuklar için hediyeleri kim hazırlayacaktır? Akıllarına tek bir seçenek gelir. O da geyikleriyle birlikte Noel Baba’nın elfleri için mutlaka bir tedavi bulmasıdır. Ancak Yeni Yıl’ı kurtarmak hiç de kolay olmayacaktır.