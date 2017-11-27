Gastronomi Dünyasının Yükselen Yıldızı Wassim Hallal, 20. Randevu İstanbul’a Geliyor

Gastronomi dünyasının en iyileri arasında yer alan Danimarkalı parlak yetenek Wassim Hallal, TÜRSAK – Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı’nın T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştireceği 20. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali Gastronomi Randevusu için Türkiye’ye geliyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez İstanbullu sinemaseverlere beyazperdede leziz bir ziyafet sunan Gastronomi Randevusu, bu yıl da dünya gastronomi gündeminin nabzını tutan filmlerle izleyicinin karşısında olacak.

Basın Bülteni

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Mutfağın Tanrıçaları (A La Recherche Des Femmes Chefs)



Schumann’ın Bar Sohbetleri (Schumann’s Bargerprache)



Slow Food Story



Tales_From the Kitchen

