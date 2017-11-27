Çin Sineması ile Randevu’nuz Var

01 – 07 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 20. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali bu yıl günümüz Çin Sineması’na odaklanıyor. Çin’e Bak, Dünyayı Gör adlı bu bölümde günümüz Çin Sineması’ndaki film üretimini yansıtan 10 yeni filmden oluşan bir seçki seyirciyle buluşacak. Çoğunluğu son iki yılın filmlerinden oluşan seçki, ağırlıklı olarak geçtiğimiz yıl dünya festivallerinde Çin sinemasını temsil eden arthouse filmlerden oluşsa da, Çin dışında seyirciyle buluşmamış olan gişede başarılı güldürü örneği keşfetme fırsatı da sunuyor.

Babasının Oğlu (Fu Zi Xiong Bing – Father and Son)



Çin’in Van Gogh’ları (China’s Van Goghs)



İyi Günler (Hao Ji Le – Have A Nice Day)



Kayıp Gelecek (Lu Guo Wei Lai)



Melekler Beyaz Giyer (Jia Nian Hu – Angels Wear White)



Yaz Bitti (Ba Yue)

