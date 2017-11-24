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Filmmor ve Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivalleri Dayanışmaya Geldi

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Filmmor’un 15, Uçan Süpürge’nin 20 yıllık birikimi ile düzenlenecek Kadın Filmleri Festivalleri, Türkiye’nin dört bir yanında kadınları bir araya getirecek. “1 tane az, iki de yetmez, kadınlara 9 festival olsun… Bize her gün festival, olacaksa birlikte olsun” mottosuyla yolan çıkan kadınlar, 2018 yılında Festival Baharı yapmayı amaçlıyor. Uçan Süpürge ve Filmmor Kadın Filmleri Festivali; kadınları ve filmlerini bir araya getiriyor, kadınlarla kadınlar için festival yapıyor.

Halime Güner – Alin Taşçıyan – Melek Özman

Meryem Yavuz

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