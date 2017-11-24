Filmmor ve Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivalleri Dayanışmaya Geldi

Filmmor’un 15, Uçan Süpürge’nin 20 yıllık birikimi ile düzenlenecek Kadın Filmleri Festivalleri, Türkiye’nin dört bir yanında kadınları bir araya getirecek. “1 tane az, iki de yetmez, kadınlara 9 festival olsun… Bize her gün festival, olacaksa birlikte olsun” mottosuyla yolan çıkan kadınlar, 2018 yılında Festival Baharı yapmayı amaçlıyor. Uçan Süpürge ve Filmmor Kadın Filmleri Festivali; kadınları ve filmlerini bir araya getiriyor, kadınlarla kadınlar için festival yapıyor.

Basın Bülteni

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Halime Güner – Alin Taşçıyan – Melek Özman



Meryem Yavuz

