Özçivit ve Boz Kardeşler Sevgi Seliyle Yola Çıktı

Merakla beklenen Kardeşim Benim 2 filminin oyuncuları bir ilke imza attı. Burak Özçivit, Murat Boz, Ferdi Sancar ve Leyla Feray galanın da gerçekleştiği 22 Kasım Çarşamba günü davetlilerle buluşmadan önce Levent Özdilekpark Cinetime Sineması’nda sevenleriyle buluştu. Sinemadaki fuaye alanını saatler öncesinden hıncahınç dolduran coşkulu kalabalığın sevgi seli görülmeye değerdi. Burak Özçivit ve Murat Boz sinemasever izleyicileriyle fotoğraf çektirdi, imza dağıttı.
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Burak Özçivit – Mert Baykal – Murat Boz
Cemal Okan – Timur Savcı / Ferdi Sancar
Ferdi Sancar – Murat Boz – Burak Özçivit
Kerem Alışık / Mert Baykal – Ahmet Gülhan
Murat Boz / Murat Boz – Burak Özçivit