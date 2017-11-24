Haberler

Özçivit ve Boz Kardeşler Sevgi Seliyle Yola Çıktı

Bir yorum yapın

Merakla beklenen Kardeşim Benim 2 filminin oyuncuları bir ilke imza attı. Burak Özçivit, Murat Boz, Ferdi Sancar ve Leyla Feray galanın da gerçekleştiği 22 Kasım Çarşamba günü davetlilerle buluşmadan önce Levent Özdilekpark Cinetime Sineması’nda sevenleriyle buluştu. Sinemadaki fuaye alanını saatler öncesinden hıncahınç dolduran coşkulu kalabalığın sevgi seli görülmeye değerdi. Burak Özçivit ve Murat Boz sinemasever izleyicileriyle fotoğraf çektirdi, imza dağıttı.

Buğra Gülsoy / Burak Özçivit

Burak Özçivit – Mert Baykal – Murat Boz

Cemal Okan – Timur Savcı / Ferdi Sancar

Ferdi Sancar – Murat Boz – Burak Özçivit

Kerem Alışık / Mert Baykal – Ahmet Gülhan

Murat Boz / Murat Boz – Burak Özçivit

Serhat Teoman

Şükrü Avşar – Oğuzhan Koç – İbrahim Büyükak – Eser Yenenler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir