Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Kısa Filmleri TV+’ta

7. Malatya Uluslararası Film Festivali ve TV+ iş birliği ile Türkiye’de ilk kez bir film festivalinin ulusal kısa metraj yarışmasındaki filmler, festival bitmesine rağmen internetten sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor. Kısa filme dikkat çekmek amacıyla Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmler 15 Aralık’a kadar Turkcell’in evden, cepten ve tablet bilgisayarlardan izlenebilen televizyon platformu TV+ üzerinden izlenebiliyor.

Basın Bülteni

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Kuyu



Mülteci (Penaber – Refugee)

Sirayet



Uzaktaki Yakınlar (Maxres)



Vadi

