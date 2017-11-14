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Festival Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Basın Mensuplarıyla Kahvaltıda Biraraya Geldi

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14 Kasım Salı günü 7. Malatya Uluslararası Film Festivali ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Festival İcra Kurulu Başkanı Ertan Mumcu ile Festival Direktörü Suat Köçer, Malatya Film Festivali’ni takip eden kültür sanat ve sinema yazarları ile kahvaltıda biraraya geldi. Malatya’nın kültür ve turizmi hakkında bilgiler veren Başkan Çakır, basın mensuplarını ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti.

Ahmet Çakır

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