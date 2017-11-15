Haberler

TRT Arşivini İlk Kez Bir Belgesel ile Malatya Film Platformu’nda Açtı

Bir yorum yapın

7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Malatya Film Platformu; yapım atölyeleri, söyleşiler, paneller ve masterclass etkinlikleriyle, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yapımcı ve yönetmenlere ev sahipliği yapıyor. Malatya Film Platformu’nun iş ortağı TRT, 14 Kasım Salı günü Anemon Hotel’de gerçekleştirilen etkinlikte “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Arşivcilik Kültürü ve Arşiv Teknikleri” paneli yapıldı.

Derviş Zaim

Derviş Zaim – Ertan Mumcu – Suat Köçer

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir