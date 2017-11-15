TRT Arşivini İlk Kez Bir Belgesel ile Malatya Film Platformu’nda Açtı

7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Malatya Film Platformu; yapım atölyeleri, söyleşiler, paneller ve masterclass etkinlikleriyle, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yapımcı ve yönetmenlere ev sahipliği yapıyor. Malatya Film Platformu’nun iş ortağı TRT, 14 Kasım Salı günü Anemon Hotel’de gerçekleştirilen etkinlikte “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Arşivcilik Kültürü ve Arşiv Teknikleri” paneli yapıldı.

Basın Bülteni

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Derviş Zaim



Derviş Zaim – Ertan Mumcu – Suat Köçer

