Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2017

Sürdürülebilir bir yaşam hayalini paylaşanların bir araya geldiği Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali (SYFF) 10. yaşını kutladığı 2017’de 22 – 26 Kasım tarihlerinde, Antalya, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Manisa ve Mersin olmak üzere 10 şehirde, eş zamanlı gerçekleşecek. Karmaşık küresel sorunları ve bu sorunlara yerel ölçekte çözüm üretmeye çalışanların ilham verici hikâyelerini anlatan kısa ve uzun metraj belgesellerden oluşan SYFF 2017 seçkisinde yer alan İran, Kanada, Hollanda, Kongo, Fransa, Rusya, Türkiye, Hindistan, İspanya, İsrail, Filistin ve İngiltere yapımı filmler ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

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Anlam Peşinde (A Quest for Meaning)



Çikolata Davası (The Chocolate Case)



Korkutan Yük: Deniz Taşımacılığının Gerçek Bedeli

(Freightened: The Real Price of Shipping)



Nehir Mavisi (River Blue)



Ölümcül Tasarım (Death by Design)



Plastik Okyanus (A Plastic Ocean)

