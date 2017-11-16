Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali Başlıyor

Katılımcılarına yaşamlarında değişim yaratmaları için ilham ve güç veren bir buluşma haline gelen Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali (SYFF) bu sene 10. yılını kutluyor. 22 – 26 Kasım 2017 tarihlerinde 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek SYFF değişimin mümkün olduğunu kanıtlayan özel hikâyeleri ile bizi kendimize getirmeye, umudu canlı tutmaya ve harekete davet ediyor. Festivalin açılışı 21 Kasım 2017 Salı günü 19:00’da Salt Galata’da gerçekleşecek. Film seçkisinin tanıtılacağı gecede, Eric Heimbold’un Kör Suşi (Blind Sushi) filmi gösterilecek.

Basın Bülteni

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