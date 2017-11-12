Fashion Film Fest Istanbul, 3. Yılına F King Magazine ile Birlikte Girdi

İstanbul’un moda filmleri festivali Fashion Film Fest Istanbul, bu yıl şehirli erkeğin bir numaralı rehberi F King Magazine ile işbirliğine giderek derginin yaş gününü de beraberinde kutladı. Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown’ın onur konuğu olarak geceye katılan Avustralyalı moda tasarımcısı Dion Lee’nin yanı sıra Ece Sükan, Umut Eker, Edis Görgülü ve Atıl Kutoğlu gibi sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerin katıldığı gecede moda ve sinema işbirliği ön plandaydı.

Basın Bülteni

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Atıl Kutoğlu



Atıl Kutoğlu – Melis Ağazat – Tuna Yılmaz



Dağhan Celayir



Dağhan Celayir – Melis Ağazat



Ece Sükan



Edis Görgülü



Edis Görgülü – Zeynep_Soylu



Tuna Yılmaz



Tuna Yılmaz – Ece Sükan

