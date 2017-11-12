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Fashion Film Fest Istanbul, 3. Yılına F King Magazine ile Birlikte Girdi

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İstanbul’un moda filmleri festivali Fashion Film Fest Istanbul, bu yıl şehirli erkeğin bir numaralı rehberi F King Magazine ile işbirliğine giderek derginin yaş gününü de beraberinde kutladı. Avustralya Büyükelçisi Marc Innes Brown’ın onur konuğu olarak geceye katılan Avustralyalı moda tasarımcısı Dion Lee’nin yanı sıra Ece Sükan, Umut Eker, Edis Görgülü ve Atıl Kutoğlu gibi sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerin katıldığı gecede moda ve sinema işbirliği ön plandaydı.

Atıl Kutoğlu

Atıl Kutoğlu – Melis Ağazat – Tuna Yılmaz

Dağhan Celayir

Dağhan Celayir – Melis Ağazat

Ece Sükan

Edis Görgülü

Edis Görgülü – Zeynep_Soylu

Tuna Yılmaz

Tuna Yılmaz – Ece Sükan

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