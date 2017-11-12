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Kore ve Türk Halkı Birbirine Benziyor

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7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin, Kore Savaşı’nın 60. yıl dönümünü nedeniyle hazırladığı “Dostuluğun 60 Yılı” seçkisinde, Güney Kore sinemasında kendine önemli bir yer edinen kadın yönetmenlerden biri olan Jeong-Hyang Lee’nin katılımıyla Eve Dönüş (Jibeuro) adlı film gösterildi. Gösterime Busan Film Festivali Program Direktörü Soue-Won Rhee ve festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi Busan Film Festivali Onursal Başkanı Kim Dong Ho katıldı.

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