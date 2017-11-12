Kore ve Türk Halkı Birbirine Benziyor

7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin, Kore Savaşı’nın 60. yıl dönümünü nedeniyle hazırladığı “Dostuluğun 60 Yılı” seçkisinde, Güney Kore sinemasında kendine önemli bir yer edinen kadın yönetmenlerden biri olan Jeong-Hyang Lee’nin katılımıyla Eve Dönüş (Jibeuro) adlı film gösterildi. Gösterime Busan Film Festivali Program Direktörü Soue-Won Rhee ve festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi Busan Film Festivali Onursal Başkanı Kim Dong Ho katıldı.

Basın Bülteni

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