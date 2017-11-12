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Malatya’da Platform Heyecanı Başladı

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7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştirilen Malatya Film Platformu, 11 Kasım akşamı (dün) Anemon Hotel’de başladı. Açılış yemeğinde Malatya Film Platformu Direktörü Sermin Çakmak Afşin açılış konuşması yaptı. Afşin’in sahneye davet ettiği Festival Direktörü Suat Köçer, “Festivaller, filmlerin seyirciyle buluştuğu ortamların ötesinde yapım öncesi ve sonrasını kapsayan fonlarla projelerin desteklendiği çok önemli finans kaynağı haline geldi.” dedi.

Ertan Mumcu

Sermin Çakmak Afşin

Suat Köçer

Tony Kaye

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