Gülüşan, Destansı Bir Film

Bilge Olgaç’ın, erkeklerin ikinci eş, yani kuma almasının kabul görmesini eleştirdiği filmi, Gülüşan, 7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Ustaya Saygı bölümünde gösterildi. Sinema Yazarı Gökşen Aydemir’in modere ettiği söyleşiye filmin başrol oyuncularından Halil Ergün ve Meral Orhonsay katıldı. Kadın olmanın Türkiye’de çok zor olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Halil Ergün, kadın yönetmen olmanın daha çok zor olduğunun altını çizdi.

Basın Bülteni

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