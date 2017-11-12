18. İzmir Kısa Film Festivali Altı Kedi Ödülleri Sahiplerini Buldu

18. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali sona erdi ve Altın Kedi Ödülleri, tarihi İzmir Havagazı Kültür Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle takdim edildi. Renkli ödül töreni İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlendi. Akşamın sunuculuğunu, daha önce de festivale büyük destek veren oyuncu Hakan Bilgin üstlendi. Törende 14 kategoride Altın Kedi ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Film ödülünü yönetmenliğini Onur Yağız’ın yaptığı Toprak adlı film kazandı. Bu sene rekor sayıda başvuru alan 18. İzmir Kısa Film Festivali’nde 82 ülkeden, kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel dallarda 400 kısa film sinemaseverlerle buluştu.

Basın Bülteni

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Ödül Listesi

En İyi Film: Toprak (Onur Yağız)

En İyi İkinci Film: Kapan (Korhan Günay)

En İyi Üçüncü Film: Bir İş Görüşmesi (Alkım Özmen)

Uluslararası Kurmaca

En İyi Film: Heyvan (Animal) (Bahram Ark, Bahman Ark)

En İyi İkinci Film: Limbo (Konstantina Kotzamani)

En İyi Üçüncü Film: 8 Minutes (Giorgi Gogichaishvili, Davit Abramishvili)

En İyi Belgesel: Uzaktaki Kadın (Özgür Demirci)

En İyi Animasyon: Vadi (Can Erkan, Salih Toprak)

En İyi Deneysel: Elli Altı (Dilara Şahin)

En İyi Kurgu: Toprak (Onur Yağız)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Emre Pekçakır (Beyoğlu Sineması)

En İyi Umut Vaat Eden Genç Oyuncu: Orhan Öztokat (Mümkün Hayatların En Güzeli)

En İyi Umut Vaat Eden Genç Oyuncu: Miray Şahin (Tel)

Migros Gençlik: Yüzme Öğreniyorum (Serpil Altın)