Dostları Malatya’da Halit Refiğ’i Andı

“Ulusal Sinema” akımının öncülüğünü yapan, sinemamızın kendine özgü bir kimlik geliştirmesi noktasında büyük çabalar sarf eden usta yönetmen Halit Refiğ, 7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında anıldı. 10 Kasım Cuma günü gerçekleşen Karılar Koğuşu ve Teyzem filmlerinin gösteriminin ardından, anıldığı panele Halit Refiğ’in eşi Gülper Refiğ, usta oyuncu Hülya Koçyiğit ile yönetmen Ümit Ünal konuşmacı olarak katıldı.

Basın Bülteni

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Bünyamin Yılmaz – Suat Köçer – İhsan Kabil



Suat Köçer – Gülper Refiğ – Hülya Koçyiğit – Ümit Ünal



Suat Köçer – Hülya Koçyiğit – Ümit Ünal



Ümit Ünal

