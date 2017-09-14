Dean Devlin’in yönettiği ve Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish ile Alexandra Maria Lara’nın oynadığı Uzaydan Gelen Fırtına (Geostorm), 20 Ekim 2017’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gezegende eşi benzeri görülmemiş doğal afetler yaşanmasının ardından, dünya liderleri, karmaşık bir uydu network’ü yaratarak, iklimi kontrol etmek ve böylece insanların güvenliğini sağlamak üzere biraraya gelirler. Ama, bir şeyler ters gider ve, Dünya’yı koruması için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında bir manyetik fırtına her şeyi ve herkesi yok etmeden önce, gerçekte ne olduğunu ortaya çıkarmak için saate karşı yarış başlamıştır.