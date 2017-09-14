Kasap Havası, AFSAD Etkinlikleri Kapsamında Gösteriliyor

Yönetmenliğini Çiğdem Sezgin’in yaptığı Kasap Havası, AFSAD etkinlikleri kapsamında 30 Eylül Cumartesi günü saat 14:00’de gösteriliyor. Gösterimi sonrasında yönetmen Çiğdem Sezgin ile bir de söyleşi gerçekleştirilecek. Başrollerini Şenay Gürler ve İnanç Konukçu’nun paylaştığı filmin konusu şöyle: Taksi şoförü Ahmet, annesinin uygun gördüğü birisiyle nişanlanmak üzereyken kendisinden yaşça büyük Leyla ile ilişki yaşamaya başlar. İkisinin arasındaki birliktelik büyük bir aşka dönüşünce evlenme fikrinin eşiğine gelirler. Ancak Leyla’nın yıllar önce birlikte olduğu Semih, Almanya’dan geri dönünce ilişkileri altüst olacaktır.

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