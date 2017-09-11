1200 Km.lik Güzellik, İtalyan Kültür Merkezi’nde Gösteriliyor

İtalyan Kültür Merkezi, 12 Eylül 2017 Salı günü 19:00’da Italo Moscati’nin yönettiği, 2015 yapımı 1200 Km.lik Güzellik (1200 Km di Bellezza) adlı belgesel filmi gösteriyor. Kuzeyin dağlarından güneyin denizine kadar uzanan, kar beyazından deniz mavisine 1200 km. lik İtalya. Film, Istituto Luce arşivlerinde 1900’lü yılların başından günümüze kadar ulaşan derlenmiş görüntülerle yarımadada bir yolculuğu anlatıyor. Her bölgesinde farklı özellikler sergileyen bir İtalya. Doğa gösterisi tüm dünyaya açılmış, sevilmiş, ziyaret edilmiş, iş ve İtalyan yaratıcılığının gösterisiyle grift olmuş durumda. Sahneler, sanat, iş, manzaralar, büyük şahsiyetler.