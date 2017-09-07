Yılın Romantik Komedisi Ver Kaç, 15 Eylül’de İzleyiciyle Buluşuyor

Yapımcılığını Kadir Gülnahar’ın yaptığı, Orçun Benli’nin yönettiği, yılın romantik komedisi Ver Kaç, 15 Eylül’de vizyona giriyor. Duygusal ve samimi mahalle hikâyesini farklı bir dille beyazperdeye aktaran Ver Kaç sinemaseverlere hem duygusal hem komik anlar yaşatacak. Filmde Kenan Ece baş rolü üslenirken Bülent Çolak, Aslıhan Güner, Ruhi Sarı, Fırat Tanış ve Yılmaz Gruda gibi önemli isimleri yer alıyor. Çekimleri dört hafta süren film Kadırga’da geçiyor. Kocamustafapaşa Stadı’nın da kullanıldığı çekimler ayrıca Ümraniye, Reşadiye ve Emirgan gibi semtlerde yapıldı. Ver Kaç, Türkiye’nin değişik lokasyonlarından 200’den fazla sinema salonunda FFD Dağıtım ile vizyona girecek.

Basın Bülteni

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