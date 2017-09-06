T. C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yol kullanıcılarında trafik bilincinin geliştirilmesine yönelik Trafikte Saygı Konulu Spot Film Yarışması düzenleniyor. Jüri değerlendirmeyi anlatım yetkinliğini, görsel zenginlik, özgün, kurgu, amaca uygunluk vb. açıları dikkate alarak yapacak. Eserlerin hazırlanma aşamasında kullanılan her türlü malzeme bizzat katılımcılar tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcılarda olması, daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış, telif haklarının satılmamış olması gerekiyor. Son başvuru tarihi 06 Ekim olarak belirlenen yarışmada birinciye 20.000, ikinciye 15.000, üçüncüye 10.000 TL. ödül verilecek.

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