3. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali

2014 yılında “Bu Festival Marmaris’in Marmaris Hepimizin” sloganıyla yola çıkan, tamamen gönüllülük esasına dayanan ve 2016 yılında Ediz Hun’un onur konuğu olduğu ve 418 film başvurusu alarak adını başarılı bir şekilde duyuran Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali bu yıl Ekim ayında üçüncü kez konuklarını ağırlayacak. Uluslararası ve Ulusal olmak üzere iki ana bölümden oluşan festivalin Uluslararası kısa film bölümünde sadece film gösterimleri yer alacak ve uluslararası dalda yarışma yapılmayacak. Ulusal bölümde ise kurmaca, belgesel, canlandırma/animasyon ve deneysel filmler izlenip içlerinden gösterim programına ve yarışmaya katılacak filmler belirlenerek daha sonra ana jüri ve halk jürisi tarafından her dalın en iyilerine ödül verilecek. Liselerarası Ulusal kısa film yarışma bölümündeki filmler için ayrı değerlendirme yapılmayacak. Festivalde yarışmaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 10 Ağustos 2017 olarak belirlendi.

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2. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali’nden Görüntüler

Açılış Galası (Ediz Hun)



Armut Alan Kültür Merkezi’nde Söyleşi (Ediz Hun)



Festival Öncesi Tanıtım



Netsel Marina’da Film Gösterimi



Ödül Töreni (Gülsen Tuncer)

