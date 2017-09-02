Dorota Kobiela ile Hugh Welchman’ın yönettiği ve Douglas Booth, Jerome Flynn, Robert Gulaczyk ile Helen McCrory’nin oynadığı Vincent’ten Sevgilerle (Loving Vincent), 29 Aralık 2017’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Medyavizyon Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, ünlü ressam Vincent Van Gogh’un ilgi çekici hayat hikâyesini ressamın tablolarını bir araya getirerek anlatıyor. Filmde yer alan 65.000 karenin her biri Polonya ve Yunanistan’da yer alan stüdyoyu ziyaret eden 125 yağlı boya ressamı tarafından çizildi. Bu filmde Van Gogh’un etkileyici resimleri kadar tutkulu ve talihsiz hayat hikâyesi ile gizemli ölümünü de perdeye geliyor.