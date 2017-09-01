Ömer Faruk Yardımcı’nın yönettiği ve Şinasi Yurtsever, Murat Akkoyunlu, Ayhan Taş ile Burak Satıbol’in oynadığı Dört Köşe, 29 Eylül 2017’de TME Films dağıtımıyla San Medya & Mucizeler Evi Film Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

İstanbul’da herhangi bir gün, nev-i şahsına münhasır dört karakter, bir nezarethane. Aynı nezarethanede bulunan Aşkın, Emel, İrfan ve Muzo haksız yere gözaltına alınmışlardır. Üstelik bu onların yaşadığı ilk haksızlık da değildir. Birlik olup, düzene karşı “Biz de varız ulan, buradayız, yaşıyoruz.” demek için bir hırsızlık tezgâhlarlar. Güçlü olandan çalıp, yaşadıkları tüm haksızlıkları sıfırlayacaklardır.