Akbank Kısa Film Festivali Senaryolarınızı Bekliyor: Akbank Kısa Film Forum: Senaryo Yarışması

14. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Forum, Türkiye’de kısa film yapım olanaklarını arttırmayı, sinema sektörünün gelişimini desteklemeyi ve yönetmenlerin yeni filmlerine katkı sunarak üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Yarışma başvuruları www.akbanksanat.com adresi üzerindeki başvuru formu aracılığıyla 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılabilecek. Ön seçici kurulun katılan aday senaryolar arasından belirlediği sekiz senaryonun senaristlerinin, jüriye yapacakları 15’er dakikalık sunumun ardından belirlenecek olan en başarılı senaryo Akbank Sanat tarafından 3 bin TL para ödülü ile ödüllendirilecek.