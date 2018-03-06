14. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında, 21 – 23 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Akbank Kısa Film Forum bünyesinde düzenlenen Akbank Kısa Film Forum: Senaryo Yarışması finalistleri belirlendi. Yapım desteği amaçlı kısa film senaryo yarışmasına katılan 632 senaryo arasından, ön seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucu, sekiz eser finale kalmaya hak kazandı. Finale kalan senaristlerin jüri üyeleri oyuncu Feride Çetin, Sinema Yazarı Banu Bozdemir ve yönetmen – senarist Mehmet Eryılmaz’a yapacağı 15’er dakikalık sunumun ardından belirlenecek En iyi Senaryo Akbank Sanat tarafından 3 bin TL ile ödüllendirilecek.