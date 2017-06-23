Şansımı Seveyim Geliyor

Başrollerinde Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zeynep Tuğçe Bayat ve Zerrin Sümer’in yer aldığı komedi filmi Şansımı Seveyim’in çekimleri geçtiğimiz hafta İstanbul Beykoz’da başladı. Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın üstlendiği film, bir insanın başına gelebilecek tüm şansızlıkları farklı ve mizahi bir dille anlatıyor. Şansımı Seveyim filminde, şanssızlığıyla tanınan Sebahattin, büyüdüğü mahalleye geri döner. Mahalleli şanssızlıkları mıknatıs gibi çeken Sebahattin’in dönüşü yüzünden çok endişelidir. Kim bilir başlarına yine ne işler açacaktır? Kadersizliğine boyun eğmiş olan Sebahattin, tanıştığı Yaprak’a kendisini kabul ettirmenin yollarını aramaya başlar.

Basın Bülteni

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