Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın Jürisi Belli Oldu

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla Kısa Film Uzun Etki ismiyle düzenlediği Sabancı Vakfı 2. Kısa Film Yarışması’nın jürisi belli oldu. Bu yıl “Çocuk İşçiler” temasıyla ikincisi düzenlenecek olan kısa film yarışmasının jürisinde Türkiye’den sinema oyuncusu Bergüzar Korel ve yönetmen Gürcan Keltek, yurt dışından ise sanatçı Ai Weiwei, yönetmen Calin Peter Netzer ve yapımcı Antonio Saura yer alıyor.

Basın Bülteni

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Ai Weiwei



Antonio Saura



Bergüzar Korel



Calin Peter Netzer



Gürcan Keltek

