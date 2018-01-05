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Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın Jürisi Belli Oldu

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Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla Kısa Film Uzun Etki ismiyle düzenlediği Sabancı Vakfı 2. Kısa Film Yarışması’nın jürisi belli oldu. Bu yıl “Çocuk İşçiler” temasıyla ikincisi düzenlenecek olan kısa film yarışmasının jürisinde Türkiye’den sinema oyuncusu Bergüzar Korel ve yönetmen Gürcan Keltek, yurt dışından ise sanatçı Ai Weiwei, yönetmen Calin Peter Netzer ve yapımcı Antonio Saura yer alıyor.

Ai Weiwei

Antonio Saura

Bergüzar Korel

Calin Peter Netzer

Gürcan Keltek

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