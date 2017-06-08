Hollywood Sezonunda Efsane Filmler Vizyonda

sinemia.com editörleri, önümüzdeki aylarda bizi sinema salonlarının abonesi haline getirecek Hollywood yapımlarını listeledi. Sinemia ayrıca, bu sezonu yepyeni Sinemia Premium Üyelik paketi ile karşılıyor. Artık sinemaseverler bir ay boyunca salon türü sınırı olmadan tüm formatlarda diledikleri 3 filmi izleyebilecek. Karayip Korsanları’ndan Wonder Woman’a, Maymunlar Cehennemi’nden Çılgın Hırsız’a aksiyon, komedi, macera, bilimkurgu ve eğlenceye doyacaklar.

Arabalar 3 (Cars 3)

Dunkirk

Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)

Kızlar Gecesi (Rough Night)

Maymunlar Cehennemi: Savaş (War For The Planet of the Apes)

Örümcek Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming)

Sahil Güvenlik (Baywatch)

Transformers 5: Son Şövalye (Transformers: The Last Knight)

Wonder (Wonder Woman)