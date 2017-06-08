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Transformers Film Bileti Kampanyası Başlıyor

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Erkek çocuklarının en çok sevdiği markalardan biri olan Transformers, Migros’tan yapılacak her 50 TL.lik Transformers oyuncak alışverişine 23 Haziran’da vizyona girecek olan Transformers 5: Son Şövalye (Transformers: The Last Knight) filmini sinemada izlemek isteyenler için bir Cinemaximum bileti hediye ediyor. 15 Haziran – 07 Temmuz 2017 tarihleri arasında tüm Migros’larda geçerli olacak özel kampanyayla her 50 TL.lik Transformers oyuncak alışverişinde kasadan alınan PNR kodu bir sinema bileti yerine geçecek. Michael Bay’in yönettiği Transformers 5: Son Şövalye’nin başrollerinde Laura Haddock, Mark Wahlberg, Gemma Chan var.

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