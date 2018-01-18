Sabancı Vakfı’ndan Çocuk İşçiler Yılında Anlamlı Ödül Töreni

Sabancı Vakfı’nın “Çocuk İşçiler” temasıyla düzenlediği Kısa Film Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Yoğun ilgi gören yarışmaya çocuk işçiliği sorununu ele alan 395 film başvurdu. Tolga Özdemir, Nilüfer adlı filmiyle birinci; Şeref Akçay, Çizgiler Arasında adlı filmiyle ikinci; Mehmet İsmail Çeçen ile Ramazan Akkuş Mij adlı filmleriyle üçüncü oldu. Ayrıca Nahid Abbaszade’nin El adlı filmine de mansiyon ödülü verildi.
- Basın Bülteni
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Ödüller
Birincilik Ödülü: Nilüfer (Tolga Özdemir)
İkincilik Ödülü: Çizgiler Arasında (Şeref Akçay)
– Zerrin Koyunsağan
Üçüncülük Ödülü: Mij (Ramazan Akkuş, Mehmet İsmail Çeçen)
Mansiyon Ödülü: El (Nahid Abbaszade)
– Zeynep Özbatur Atakan
Konuklar
Bergüzar Korel / Danis Tanovic
İpek Erdem / Mustafa Alabora – Banu Zeytinoğlu