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Sabancı Vakfı’ndan Çocuk İşçiler Yılında Anlamlı Ödül Töreni

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Sabancı Vakfı’nın “Çocuk İşçiler” temasıyla düzenlediği Kısa Film Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Yoğun ilgi gören yarışmaya çocuk işçiliği sorununu ele alan 395 film başvurdu. Tolga Özdemir, Nilüfer adlı filmiyle birinci; Şeref Akçay, Çizgiler Arasında adlı filmiyle ikinci; Mehmet İsmail Çeçen ile Ramazan Akkuş Mij adlı filmleriyle üçüncü oldu. Ayrıca Nahid Abbaszade’nin El adlı filmine de mansiyon ödülü verildi.

Ödüller

Birincilik Ödülü: Nilüfer (Tolga Özdemir)

İkincilik Ödülü: Çizgiler Arasında (Şeref Akçay)
– Zerrin Koyunsağan

Üçüncülük Ödülü: Mij (Ramazan Akkuş, Mehmet İsmail Çeçen)

Mansiyon Ödülü: El (Nahid Abbaszade)
– Zeynep Özbatur Atakan

Konuklar

Bergüzar Korel / Danis Tanovic

İpek Erdem / Mustafa Alabora – Banu Zeytinoğlu
 

Nesim Bencoya – Mike Downey / Sezen Cumhur Önal
 

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