Randevu İstanbul, Damaklarda Hoş Bir Lezzetle Sona Erdi

Bu yıl 19.su düzenlenen Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, damaklarda hoş bir lezzetle sona erdi. “Yılın son film randevusu” sinemaseverler için her zamanki dopdolu programının yanı sıra bu yıl hayata geçirdiği yan bölümü ve buna bağlı etkinliklerle de 2016’ya ağız tadıyla veda etme fırsatı sundu. Atlas Sineması, Fatih Cinemaximum Historia Sineması ve SALT Galata yılın son ayında sinema randevusunu kaçırmak istemeyen seyircileri ağırladı.

Basın Bülteni

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