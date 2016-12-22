2. Koruncuklar İçin BAK Liselerarası Kısa Film ve Senaryo Yarışması Ödülleri ile 4. BAK SETEM Akademi Ödülleri Töreni Gerçekleşti

Törende açıklamada bulunan SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, 5 – 6 aylık bir çalışmanın ardından başlayan yarışmaya liselerden geniş bir katılım olduğuna işaret ederek, “Hemen hemen Türkiye’nin her yerinden katılım oldu. Yapılan projeler de gerçekten çok etkileyiciydi. Liseli çocukların bu kadar yaratıcı ve tekniğe hakim olarak film çekmesi, sinemamız adına, geleceğe umutla bakmamıza yol açtı.” dedi.

Basın Bülteni

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Janset Paçal – Figen Özbek

(Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Başkanı)



Mehmet Güleryüz – Janset Paçal

