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Sen Sağ Ben Selamet’in Galasına Yoğun İlgi

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Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun yaptığı Sen Sağ Ben Selamet filminin galası Çarşamba günü Mecidiyeköy Cinemaximum Cevahir Sineması’nda yapıldı. Sinemaseverler tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle karşılanan Sen Sağ Ben Selamet filminin galasına sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimleri katıldı. Aynı yöne giden üç kaçağın yolunun sık sık kesişmesini konu alan filmde, kaçakların yaşadığı macera, aksiyon ve komedi serüveni perdeye geliyor.

Ayçin İnci – Ufuk Özkan – Tuvana Türkay – Burçin Bildik

Burçin Bildik – Ufuk Özkan

Ufuk Özkan

Ufuk Özkan – Ersoy Güler – Burçin Bildik

Ufuk Özkan – Ersoy Güler – Tuvana Türkay –
Burçin Bildik – Ayçin İnci

Ufuk Özkan – Tuvana Türkay – Burçin Bildik

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