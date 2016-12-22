Gastronomi Randevusu, SALT Galata’da Devam Ediyor

TÜRSAK Vakfı tarafından T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleştirilen 19. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin Gastronomi Randevusu bölümünden 5 filmin yer aldığı özel bir seçki, TÜRSAK Vakfı – Neolokal iş birliği ile SALT Galata’ da sinemaseverlerle yeniden buluşuyor. Festivalin Gastronomi Randevusu bölümünde kaçırdığınız filmler 24 Aralık 2016 Cumartesi günü SALT Galata’da izlenebilecek.
- Basın Bülteni
- Web Sitesi
- Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.
Gösterilecek Filmler
Asado Hakkında Her Şey (Todo Sobre el Asado)
Sınırların Dışında: Mugaritz, Yeni Bir Yol
(Off Road: Mugaritz, Feeling a Way)
Türk Mutfağına Övgü (The Turkish Way)