Gastronomi Randevusu, SALT Galata’da Devam Ediyor

TÜRSAK Vakfı tarafından T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleştirilen 19. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin Gastronomi Randevusu bölümünden 5 filmin yer aldığı özel bir seçki, TÜRSAK Vakfı – Neolokal iş birliği ile SALT Galata’ da sinemaseverlerle yeniden buluşuyor. Festivalin Gastronomi Randevusu bölümünde kaçırdığınız filmler 24 Aralık 2016 Cumartesi günü SALT Galata’da izlenebilecek.

Gösterilecek Filmler

Asado Hakkında Her Şey (Todo Sobre el Asado)



Böcekler (Bugs)



Sınırların Dışında: Mugaritz, Yeni Bir Yol

(Off Road: Mugaritz, Feeling a Way)



Türk Mutfağına Övgü (The Turkish Way)



Wanton Mee

