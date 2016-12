Bir yılbaşı hediyesi arıyorsanız, Sinemia Premium Üyelik mükemmel bir seçenek olabilir. Aylık iki sinema bileti fiyatına Türkiye’nin her yerinde, her salonda, her filmde ve her seansta sınırsız sinemaya gitme imkanı sunan Sinemia üyeliği dostlarınız ve aileniz için yeni deneyimlerin kapısını açacak. Bu hediyenin en güzel tarafı, her yaş ve tarzdan sinemasevere hitap etmesi; çünkü sinemanın büyülü dünyasında herkese yer var.